رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بإنجاز الأهلي التاريخي بالتتويج المتتالي بنخبة آسيا

البلاد (جدة)
أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بنادي الأهلي السعودي بعد نجاحه في الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني بنتيجة (1 – 0) في نهائي مثير أقيم مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وبهذا الإنجاز التاريخي، حجز الأهلي مكانه في سجلات كرة القدم الآسيوية، ليصبح ثاني نادٍ فقط في الحقبة الحديثة من البطولة يحقق اللقب مرتين متتاليتين، مكررًا إنجاز غريمه في جدة الاتحاد السعودي الذي تُوّج باللقب عامي 2004 و2005.
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن هذا الإنجاز يُعد محطة بارزة في تاريخ النادي الأهلي، وأن التتويج المتتالي في النسخة الجديدة من البطولة يعكس الرؤية الطموحة للنادي، ويجسد التزامه المستمر بالتميز، إلى جانب العمل الفني المتقن والشغف الكبير من جماهيره.
وأشار إلى أن هذا الفوز لا يمثل إنجازًا آنيًا فحسب، بل يعكس استمرارية الأداء العالي، ويشكل مصدر إلهام للأندية في القارة الآسيوية، في ظل سعي الاتحاد الآسيوي للارتقاء بمستوى اللعبة.
كما أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بأداء ماتشيدا زيلفيا، مؤكدًا أن مشواره في البطولة يُعد تاريخيًا واستثنائيًا، خاصة في مشاركته القارية الأولى، رغم خسارته في النهائي.
ونوه الشيخ سلمان بقدرة كرة القدم الآسيوية على تجاوز التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه النسخة بنجاح يعكس قوة التعاون والإصرار على تطوير اللعبة في القارة.
كما خصّ الاتحاد السعودي لكرة القدم بإشادة خاصة لدوره المميز في استضافة مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب بنظام المباراة الواحدة، إلى جانب الأدوار النهائية للبطولة للعام الثاني على التوالي.
وأعرب عن تقديره للجنة المنظمة المحلية والحكومة السعودية على حسن الضيافة والتنظيم الاحترافي، مبينًا أن استضافة نخبة أندية آسيا تمثل تحديًا كبيرًا، نجح الاتحاد السعودي في التعامل معه بكفاءة عالية، ما يعزز مكانته العالمية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.
وأكد أن المنشآت المتطورة والدعم اللوجستي المتكامل والأجواء الجماهيرية المميزة في جدة، وفرت منصة مثالية لتألق نجوم القارة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح ثمرة الشراكة القوية بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد السعودي لكرة القدم.
من جانبه، ثمّن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، دعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في إنجاح استضافة نهائيات البطولة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتي امتدادًا لإنجازات المملكة في استضافة الفعاليات الكروية الكبرى.
وأكد أن هذا النجاح يعكس تطور القدرات التنظيمية لكرة القدم السعودية، ويعزز الثقة الدولية، مع استمرار الاستعدادات لتقديم نسخة مميزة من كأس آسيا 2027.