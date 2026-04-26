ختام نهائيات دوري ذيب للبادل في الرياض

هاني البشر (الرياض)
اختُتمت منافسات نهائيات دوري ذيب للبادل، التي أُقيمت على ملاعب بادل رش بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وسط مشاركة مميزة لنخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات على مستوى المملكة، ممثلين لـ 29 نادياً.
شارك في النهائيات 16 فريقاً في فئة الرجال و13 فريقاً في فئة السيدات، في صورة تعكس التطور الملحوظ وانتشار رياضة البادل في المملكة.
فيما حصل على المركز الأول فئة الرجال فريق بادل اب، فيما ذهب المركز الثاني لفريق بادل ميت، والمركز الثالث لفريق وايلد بادل.
أما فئة السيدات فحصل على المركز الأول فريق العلا ، والمركز الثاني فريق بادل ديستركت.
وتضمنت الجوائز سيارتين مقدمتين من راعي البطولة، إلى جانب 300 ألف ريال مقدمة من الاتحاد السعودي للبادل، في خطوة تهدف إلى تحفيز اللاعبين ودعم مسيرة تطوير اللعبة.
