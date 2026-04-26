السياسة
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جيبوتي
صحيفة البلاد
10 / ذو القعدة / 1447 هـ
26 أبريل 2026
البلاد (الرياض) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة خطية، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.