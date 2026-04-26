حريملاء يدخل التاريخ.. ختام مثير لكأس الأبطال للتايكوندو بتبوك

البلاد (تبوك)

اختُتمت بالصالة الرياضية لجامعة تبوك منافسات بطولة المملكة للأندية (B) على كأس الأبطال للبراعم والناشئين في رياضة التايكوندو، التي نظمها الاتحاد السعودي للتايكوندو، وسط مشاركة واسعة بلغت (416) لاعبًا يمثلون (75) ناديًا، في مشهد تنافسي عكس تطور اللعبة على مستوى القواعد.

وشهدت البطولة مستويات فنية مميزة، تُوج على إثرها أبطال فئة البراعم بمشاركة (34) فريقًا، حيث حقق نادي الزيتون المركز الأول برصيد (356) نقطة، وجاء نادي نيوم في المركز الثاني بـ(304) نقاط، فيما حل نادي جدة ثالثًا بـ(281) نقطة، وجاء نادي الفتح في المركز الثالث مكررًا بنفس الرصيد.

وفي منافسات الناشئين، التي شارك فيها (40) ناديًا، دخل نادي حريملاء التاريخ بعد تتويجه ببطولة الناشئين وتحقيقه المركز الأول في إنجاز يُسجل لأول مرة في تاريخه، برصيد (285) نقطة، تلاه نادي الخويلدية في المركز الثاني بـ(277) نقطة، فيما جاء نادي الاعتماد في المركز الثالث بـ(262) نقطة، وحل نادي الباطن في المركز الثالث مكررًا بـ(188) نقطة. من جانبه، أكد رئيس اللجان الفنية والإدارية الأستاذ عبدالله عسيري الذي توج الأبطال، أن البطولة حققت أهدافها في تعزيز قاعدة اللعبة واكتشاف المواهب في سن مبكرة، مشيدًا بالمستويات الفنية التي قدمها اللاعبون، ومؤكدًا أن هذا التميز يعكس حجم العمل والتطوير الذي يشهده التايكوندو في المملكة، بما يسهم في إعداد جيل واعد قادر على تمثيل الوطن في المحافل الإقليمية والدولية.