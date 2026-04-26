المحليات

تلقى رسالة خطية من رئيس وزراء التشيك.. ولي العهد والرئيس الأوكراني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

10 / ذو القعدة / 1447 هـ      26 أبريل 2026

البلاد (جدة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في محافظة جدة، فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان. فيما حضر من الجانب الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف، ووزير الخارجية أندريه سيبيا ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أندريه هناتوف.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله- رسالة خطية، من دولة أندريه بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلّم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في فرع الوزارة بجدة، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية التشيك بيتر ماتسينكا. حضر الاستقبال، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد الشهري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *