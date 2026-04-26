الرياضة بعد تتويج الأهلي.. 8 ألقاب سعودية تُزين دوري أبطال آسيا

البلاد (جدة) في ليلةٍ كرويةٍ آسيويةٍ استثنائية، واصل النادي الأهلي رفع راية كرة القدم السعودية عالياً، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لموسم 2025-2026، مضيفاً صفحة جديدة إلى تاريخ التفوق الكروي للمملكة العربية السعودية. بهذا التتويج، رفع الأهلي رصيد الأندية السعودية إلى 8 ألقاب قارية تزين سجلات البطولة، وعادل عدد ألقاب الأندية اليابانية، لكن لا تزال الصدارة من نصيب أندية كوريا الجنوبية برصيد 12 لقباً؛ آخرها عن طريق أولسان هيونداي في 2020. وجاء التتويج بعد انتصار مستحق على ماتشيدا زيلفيا الياباني في النهائي، ليؤكد الأهلي حضوره القوي ويحقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، والثانية تواليًا، في إنجاز يعكس قوة الفريق وثبات مستواه على القمة الآسيوية. هذا الإنجاز لم يكن مجرد لقب عابر، بل امتداد لمسيرة طويلة من التألق السعودي في البطولة، حيث يتصدر الهلال قائمة الأبطال بـ4 ألقاب تاريخية تحققت في أعوام 1991 و2000 و2019 و2021، فيما سطر الاتحاد اسمه بحروف من ذهب عندما حصد اللقب مرتين متتاليتين في 2004 و2005، قبل أن يأتي الأهلي ليكمل العقد ويضيف لقبين جديدين في 2025 و2026. وهكذا، تتواصل الحكاية السعودية في ملاعب آسيا، حيث تتعاقب الأجيال وتتجدد الإنجازات، بينما تبقى الكلمة العليا للأندية السعودية التي رسخت مكانتها بين كبار القارة، مؤكدة أن الذهب الآسيوي بات يعرف طريقه جيدًا إلى خزائنها.