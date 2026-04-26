الفهمي:”النخبة” سهلة على الأهلي.. صعبة على أندية الصندوق!! 

صحيفة البلاد 10 / ذو القعدة / 1447 هـ      26 أبريل 2026

عائشة العامودي (جدة)

أعرب المتحدث الرسمي للنادي الأهلي ماجد الفهمي عن سعادته فريق النادي الأهلي بكأس نخبة آسيا للعام الثاني على التوالي، وبهذا الحضور  الجماهيري الكبير؛ قائلًا: تتويج للمرة الثانية. صناعة ثانية للنخبه. النادي الأهلي دائمًا ما يخدم الرياضة السعودية.


وعن الحضور الطاغي للجمهور الأهلاوي، قال الفهمي: جمهور عظيم يحتاج ملعبًا واثنين و ثلاثة، من التي تستوعب المئة ألف أو المئتي ألف، ولن تغطي أعداد جمهور الأهلي، وهذه ضريبة تلك الجماهير الرائعة المحبة والعاشقة للنادي الأهلي.


وحول سؤال عن صعوبة بطولة كأس النخبة الآسيوية، أو سهولتها- كما يقول البعض، أكد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي؛ أنه سواء كانت البطولة سهلة أو صعبة، فجميع أندية الصندوق خسرت كلها؛ بينما فاز الأهلي، فهل البطولة صعبة على بقية الأندية وسهلة على الأهلي المتوج، موضحًا أن الوصول للنجاح صعب، ولكن الأصعب هو كيفية المحافظة عليه.

واختتم الفهمي بقوله: اليوم نحتفل مع لاعبينا وجمهورنا الوفي بالبطولة، وعلى الفور سنبدأ التحضير لمواجهة فريق النصر المرتقبة في دوري روشن للمحترفين.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

