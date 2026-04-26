الغامدي: الأهلي حقق ما عجزت عنه أندية أخرى طوال 70 عامًا

عقب التتويج التاريخي للنادي الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 للمرة الثانية على التوالي، أدلى رئيس النادي خالد الغامدي بتصريحات لوسائل الإعلام، عبّر فيها عن فخره بالإنجاز القاري، الذي حققه الفريق، مشيرًا إلى حجم العمل والاستمرارية التي قادت إلى هذا النجاح.
وقال الغامدي:”خلال عامين توج الأهلي بلقبين قاريين، وهو ما لم تحققه أندية أخرى طوال تاريخها الممتد 70 عامًا”.
وأضاف رئيس الأهلي في حديثه، مؤكدًا على قوة المنافسة في البطولة: “لا نلعب وحدنا، ولسنا الوحيدين الذين نملك إمكانات، فرق كثيرة كانت تريد تحقيق اللقب”.
