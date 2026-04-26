الأمير سعود بن مشعل يُدشّن “برنامج القيم الإسلامية” لتعزيز الوسطية والانتماء

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، برنامج ملتقى القيم الإسلامية، وذلك خلال استقبال سموّه في مقر الإمارة بجدة، المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.
واستمع سموّه إلى شرح عن البرنامج الذي يُقام تحت شعار (قيم راسخة لحياة أفضل)، ويهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية في المجتمع، وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال، ونشر الأخلاق الفاضلة، والإسهام في رفع الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الانتماء الوطني.
ويركّز البرنامج، الذي يستمر ثلاثة أشهر، على تعزيز قيم الأخلاق الحسنة، وتوعية الناشئة والشباب بالقيم الإسلامية، وتفعيل دور الجوامع والمساجد والمدارس في نشرها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م