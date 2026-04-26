السياسة
إجلاء الرئيس الأمريكي من حفل رسمي بعد إطلاق نار في فندق بواشنطن
صحيفة البلاد
10 / ذو القعدة / 1447 هـ 26 أبريل 2026
البلاد (وكالات) أجلت الخدمة السرية الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقب إطلاق نار الليلة بحفل في بهو فندق بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وألقت الخدمة السرية القبض على المشتبه به بعد إصابة أحد أفراد الأمن، فيما طوّقت الشرطة الفندق الذي كان يستضيف الحفل وحلقت مروحيات في أجوائه. وأكد الرئيس الأمريكي أنه تم توقيف منفّذ إطلاق النار، مشيدًا بأداء أجهزة الأمن.