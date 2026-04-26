أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي بن عبدالله القرني.
واطّلع سموّه خلال اللقاء على التقرير السنوي لإدارة الدفاع المدني بالمنطقة، وما تضمّنه من مؤشرات أداء وجهود مبذولة في مجالات السلامة والوقاية، إضافة إلى مبادرات التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة، إلى جانب الاستعدادات الجارية لموسم حج 1447هـ، وما تشمله من خطط ميدانية وإجراءات احترازية لضمان سلامة ضيوف الرحمن.
وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة أهمية تعزيز الجاهزية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، لا سيما خلال موسم الحج، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات، ويُسهم في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
من جانبه، أعرب اللواء القرني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه، مؤكدًا جاهزية قوات الدفاع المدني لتنفيذ خططها التشغيلية خلال موسم الحج، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م