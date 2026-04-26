أمير المدينة المنورة يدشّن حملة “الولاء والانتماء” 

البلاد (المدينة المنورة)
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتب سموّه بالإمارة، حملة “الولاء والانتماء” التي تنفذها وزارة الداخلية، ممثلةً في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد، وذلك خلال استقباله المدير العام للتوجيه والإرشاد بالوزارة الشيخ الدكتور عبدالله السعدان.
وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة أهمية استمرار هذه المبادرات النوعية؛ لما لها من دور فاعل في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز التماسك الوطني، وترسيخ المسؤولية لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم.
وخلال اللقاء، جرى استعراض عدد من البرامج والمبادرات التي تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، وما تتضمنه من جهود توعوية تسهم في تعزيز القيم الوطنية، وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء.
من جانبه، عبّر الشيخ الدكتور عبدالله السعدان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه واهتمامه، مؤكدًا مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية وتطويرها بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، وتعزيز أثرها الإيجابي في المجتمع.