أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، غدًا، حفل تخريج طلاب وطالبات الجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعي 1447هـ، وذلك في قاعة ميادين بالدرعية، وسط حضور رسمي وأكاديمي وأُسري يعكس أهمية المناسبة ومكانتها.
يأتي هذا الحفل امتدادًا للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع التعليم، بوصفه ركيزة أساسية في مشروع التنمية الوطنية، ورافدًا حيويًا لإعداد الكفاءات الشابة القادرة على مواكبة متغيرات العصر، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن المنتظر أن يشهد الحفل تخريج أكثر من 5,000 طالب وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، ضمن منظومة تعليمية حديثة تعتمد على التعليم المدمج، وتستجيب بمرونة لمتطلبات التحول الرقمي واحتياجات سوق العمل.
وأكدت الجامعة أن هذه المناسبة تمثل لحظة تتويج لسنوات من التحصيل العلمي والمثابرة، وبدايةً لمرحلة جديدة ينخرط فيها الخريجون في مسيرة البناء الوطني، متوّجين بالمعرفة والمهارات التقنية.
