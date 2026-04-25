الصناعة والثروة المعدنية تختتم مشاركتها في معرض “هانوفر ميسي 2026” بألمانيا

ورعت الوزارة توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت مذكرة تفاهم بين شركة فينيكس كونتاكت السعودية وشركة أبو نيان للتجارة لتطوير كفاءة تصنيع اللوحات الكهربائية، واتفاقية بين فينيكس كونتاكت السعودية والشركة المتحدة للمحطات والقواطع الكهربائية لتطوير منتجات الشبكات الذكية ورفع كفاءة اللوحات، إضافةً إلى مذكرة تفاهم بين فينيكس كونتاكت السعودية وشركتي الفنار وأبو نيان للتجارة لاعتماد منتجات الشركة في اللوحات الكهربائية المصنّعة في مصانع الفنار.

واحتفى جناح المنظومة بـ”اليوم العالمي للمرأة في الصناعة”، الذي يوافق 21 أبريل من كل عام، والذي أُقرّ خلال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، التي استضافتها الرياض في نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وصنّاع القرار وممثلي المنظمات الدولية وقادة القطاع الصناعي من مختلف دول العالم.

وجاءت مشاركة المنظومة ضمن الجناح السعودي في المعرض، الذي ضم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وشركة الصندوق الصناعي للاستثمار، وذلك في إطار تكامل الجهود الوطنية لتعزيز الحضور الصناعي والاستثماري للمملكة دوليًا.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود المملكة في ترسيخ مكانتها بوصفها وجهةً جاذبةً للاستثمار الصناعي، وتوسيع شراكاتها الدولية، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع تنافسيته، دعمًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة.