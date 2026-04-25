مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع برنامجًا للتمكين الاقتصادي في قطاع غزة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع المركز السعودي للثقافة والتراث، للتمكين الاقتصادي للفئات الأشد احتياجًا والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، يستفيد منه (1.000) فرد.
ووقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للثقافة والتراث الدكتور عصام فتحي أبو خليل.
وسيجري بموجب البرنامج دعم وتدريب الشباب والشابات من ذوي الإعاقة والمحتاجين على مسارات مهنية وتقنية تلائم قدرتهم وإمكاناتهم، وتنفيذ برامج تدريب مهني وتقني متكاملة تغطي (8) مسارات تدريبية مهنية وحرفية وتقنية، وربطهم بمصادر دخل حقيقية ومستدامة.
يأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية التي تقدمها عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم التعافي الاقتصادي وبناء قدرات الشباب والشابات في قطاع غزة.
