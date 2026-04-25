مركز الملك سلمان للإغاثة لبناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة في لحج والضالع

البلاد (الرياض)
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لبناء وإعادة تأهيل (13) مدرسة في محافظتي لحج والضالع بالجمهورية اليمنية، يستفيد منه (59.851) فردًا.
وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.
وسيجري بموجب الاتفاقية توفير المباني التعليمية لـعدد (13) مدرسة أساسية وثانوية ومرافقها في المناطق الريفية والنائية في محافظتي لحج والضالع، وتتضمن توفير أكثر من (45) فصلًا دراسيًا مجهزًا في المناطق التي تعاني من انقطاع في المراحل التعليمية أو اكتظاظ الطلاب والطالبات في المباني القائمة.
ويأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية التي تقدمها عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ ضمن برنامج دعم استمرارية التعليم في الجمهورية اليمنية، والذي تم من خلاله دعم أكثر من (1,200) منشأة تعليمية في اليمن.
