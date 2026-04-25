للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن “مبادرة طريق مكة” بالترحيب والامتنان

صحيفة البلاد 9 / ذو القعدة / 1447 هـ      25 أبريل 2026

البلاد (إسطنبول)

في عامها الثامن، تواصل مبادرة طريق مكة -إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030- تقديم خدماتها النوعية لضيوف الرحمن، حيث تعود هذا العام إلى مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية للمرة الرابعة، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

ويحظى الحجاج المغادرون من إسطنبول بحزمة متكاملة من الخدمات، تبدأ من صالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي، حيث تُنجز إجراءات دخولهم إلى المملكة بسلاسة وانسيابية، ابتداءً من إصدار تأشيرة الحج، وتسجيل الخصائص الحيوية، مرورًا بالتحقق من الاشتراطات الصحية، وانتهاءً بترميز الأمتعة وتسهيل مغادرتهم عبر مسارات مخصصة.

ويعمل على تنفيذ هذه الجهود فريق سعودي متخصص من مختلف الجهات، بروح تكاملية عالية، بما يعزز شعور الامتنان لدى الحجاج منذ لحظة مغادرتهم، حتى وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ضمن تجربة متكاملة تبدأ من بلد المغادرة وتنتهي في رحاب الحرمين الشريفين.

وتجسد المبادرة رسالتها في الارتقاء بتجربة الحج، عبر تقديم خدمات استباقية ذات جودة عالية تُسهم في تسهيل الرحلة، لتكون البداية ميسّرة، والختام دعاء في العاصمة المقدسة.

 

 

 

