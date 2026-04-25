لجنة كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الآسيوي تعتمد تعديلات لتعزيز مسابقات الأندية

اعتمدت لجنة كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عددًا من التعديلات الهادفة إلى تعزيز مسابقات الأندية في القارة، وذلك خلال اجتماعها الثاني الذي عُقد اليوم في مدينة جدة، مؤكدةً مواصلة جهودها لتطوير منظومة الاحتراف والارتقاء بجودة المنافسات.
وشملت التعديلات إقرار تحديثات على لائحة دخول مسابقات الأندية (نسخة 2025) ولائحة تراخيص الأندية (نسخة 2024)، إلى جانب اعتماد نسختي (2026) من اللائحتين، بما يسهم في رفع المعايير الاحترافية وتحسين بيئة المنافسة.
وتضمنت التعديلات مراجعة آلية توزيع المقاعد على الاتحادات الوطنية، تماشيًا مع زيادة عدد أندية دوري أبطال آسيا للنخبة من (24 إلى 32) ناديًا، مع تحديد الحد الأعلى لعدد المقاعد لكل اتحاد، واستحداث مقعد لوصيف دوري التحدي الآسيوي للمشاركة في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2.
وبحسب التوزيع الجديد، تحصل السعودية واليابان على ثلاثة مقاعد مباشرة في بطولة النخبة، إضافة إلى مقعدين عبر الملحق، ومقعد مباشر لكل منهما في دوري أبطال آسيا 2، فيما نالت الإمارات وكوريا الجنوبية خمسة مقاعد لكل منهما موزعة بين ثلاثة مباشرة في النخبة، ومقعد عبر الملحق، ومقعد مباشر في البطولة الثانية.
من جهتها، ستحصل قطر وتايلاند على أربعة مقاعد لكل منهما، بواقع ثلاثة مباشرة في النخبة ومقعد في دوري أبطال آسيا 2، في حين نالت إيران والصين ثلاثة مقاعد لكل منهما، تشمل مقعدين مباشرين في النخبة ومقعدًا في البطولة الثانية، إضافة إلى حصول أوزبكستان وأستراليا على ثلاثة مقاعد، والعراق وماليزيا والأردن وفيتنام على مقاعد متفاوتة وفق آلية تجمع بين المقاعد المباشرة ومقاعد الملحق.
وشملت التعديلات تحديث معايير الأداء الرياضي، ومبادئ تصنيف مسابقات الأندية، وآليات التقديم وفق نظام الترشيحات المعدل، إلى جانب تحديد مواعيد إضافية لإجراءات التقديم الاستثنائي ضمن لائحة تراخيص الأندية (نسخة 2024).
وابتداءً من موسم 2027 – 2028، سيُعمل بلائحة الدخول (نسخة 2026)، التي تضمنت اشتراط تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في مسابقات الدرجة الأولى للاتحادات المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب تحديث متطلبات تنظيم المسابقات المحلية وعدد المباريات.
وتضمنت لائحة تراخيص الأندية (نسخة 2026) تعديلات أُعدت بعد مشاورات موسعة مع الاتحادات الوطنية ضمن مشروع خارطة الطريق الذي انطلق في يونيو 2025، على أن يبدأ تطبيقها تدريجيًا على مختلف البطولات القارية، بما يعزز وضوح الإجراءات ويسهّل تنفيذها.
واطّلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقارير تتعلق بمشاركات الأندية في موسم (2025 – 2026)، ومستجدات قياس الأداء، وتحديثات لوائح اللاعبين المحليين، إلى جانب مشروعات تطوير أنظمة التراخيص وتحسين جودة الملاعب.
ومن المقرر رفع القرارات لاعتمادها من المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمهيدًا لتعميمها على الاتحادات الوطنية ونشرها عبر الموقع الرسمي في الوقت المناسب.
