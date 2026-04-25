تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام ماتشيدا في نهائي نخبة آسيا

الرياضةتعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام ماتشيدا في نهائي نخبة آسيا صحيفة البلادaccess_time9 / ذو القعدة / 1447 هـ 25 أبريل 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) استقر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة ضدّ ماتشيدا الياباني. ويتنافس الأهلي وماتشيدا في السابعة والربع من مساء السبت على ملعب “الإنماء” على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ماتشيدا في النهائي الآسيوي على النحو التالي: حراسة المرمى : إدوارد ميندي خط الدفاع: روجير إيبانيز، ریان حامد، زكريا هوساوي، ميريح ديميرال خط الوسط: فرانك كيسيه، اتانجانا، إينزو ميو خط الهجوم: ويندرسون جالينو، إيفان توني، رياض محرز