المملكة تدين استهداف مراكز حدودية كويتية بطائرات مسيرة قادمة من العراق

صحيفة البلاد      9 / ذو القعدة / 1447 هـ      25 أبريل 2026

 

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من جمهورية العراق.

وشددت المملكة على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مجددة التأكيد على أهمية أن تتعامل حكومة جمهورية العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات على دول الخليج.

وعبرت المملكة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبه الشقيق.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

