الأولى رؤية 2030.. السعودية وجهة عالمية رائدة واستدامة شاملة

مجتمع متمكن ومستقبل أخضر البلاد (جدة)

لم تقتصر رؤية السعودية 2030 على الاقتصاد، بل امتدت لتشمل بناء مجتمع ممكن، وخلق وجهة عالمية، وتحقيق استدامة بيئية شاملة. الأرقام تعكس جودة حياة متقدمة، وتمكينًا اجتماعيًا واسعًا، ونهضة في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة. كما تظهر المملكة حضورًا عالميًا متصاعدًا في الفعاليات والتراث، إلى جانب التزام قوي بحماية البيئة وتنمية الموارد. هذا التكامل بين الإنسان والمكان والبيئة يعكس نموذجًا تنمويًا متوازنًا، يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة، ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة. ** مجتمع متمكن: – 64 قرارًا لتوطين المهن

– توظيف 222 ألف مواطن عبر “هدف”

– 43.9 % نساء في المناصب القيادية

– 28,493 طالباً في أفضل الجامعات العالمية

– 22 جامعة ضمن تصنيف QS

– 25 جائزة آيسف و167 جائزة جنيف

– منصة مدرستي تحصد جائزة WSIS

– 70 % اكتشاف مبكر للسرطان

– +60 % انخفاض وفيات الحوادث

– 16 مدينة صحية معتمدة عالميًا

– 7 مستشفيات ضمن أفضل 250 عالميًا ** وجهة حيوية رائدة: – 123 مليون سائح

– 304 مليار ريال إنفاقاً سياحياً

– 17 ألف شركة في قطاع المعارض

– 923 وجهة فعاليات

– 50 ألف سائح زاروا مشروع البحر الأحمر

– العلا تحصد جوائز عالمية

– الدرعية تستقبل 3.6 مليون زيارة ** رؤية مستدامة: – 12 مليون طن حجم الإنتاج الزراعي

– 151 مليون شجرة مزروعة

– 46 جيجا واط طاقة متجددة

– 30 مليون م³ سعة تخزين المياه

– 3 محطات تحلية عائمة (الأولى عالميًا)

– إعادة تأهيل مليون هكتار أراضٍ

– اكتشاف 41 موقع زيت وغاز

– أول جينوم للنمر العربي

– 34 % نساء في التفتيش البيئي