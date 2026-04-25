الأهلي يكشف عن تيفو نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

كشف الحساب الرسمي لنادي الأهلي عبر منصة إكس عن تيفو المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة.
يتطلع نادي الأهلي السعودي للمحافظة على اللقب القاري عندما يتواجه مع ماتشيدا زيلفيا الياباني يوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي صورة للتيفو، وأرفق معها عباراة :” في درب الأبطال بالأخضر والشال”، وطالب الجماهير بالحضور المبكر لملعب الإنماء وارتداء الشال الأخضر.
شرح التيفو
“مدار النخبة”، يجسد رائد الفضاء المشجع الأهلاوي، ذلك الذي أنهى التحديات على سطح الأرض، وانطلق ليقارع النجوم والكواكب في الفضاء، امتدادا لكيان اعتاد الريادةن وكان دوما السباق في تشريف الوطن في مختلف المحافل”.
أما “مدار النخبة” فهو توصيف للمدار الذي يهيمن عليه النادي الأهلي في الفضاء، مدار لا يتواجد فيه سواه بصفته حامل اللقب القاري، ولا يطغى فيه إلا اللون الأخضر، لون الأهلي وموطته في ملعب الجوهرة.
وقبل ساعات، حرص أفراد من الجهاز الفني للأهلي بقيادة الألماني ماتياس يايسله وعدد من لاعبي الفريق على حضور بروفة الجماهير للتحضير لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني المقرر إقامته مساء يوم السبت المقبل بمدينة جدة.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة “إكس” جانبا من الفعالية الجماهيرية في الصالة المغطاة بحضور عدد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم المدرب يايسله وإيفان توني والحارس إدوارد ميندي.
وعلق الحساب الرسمي للأهلي على الفعالية، قائلاً: “في وسط جدة سكن.. وسفير أغلى وطن”، وذلك في رسالة تحفيزية للاعبين من أجل الفوز باللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي.
