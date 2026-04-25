الأهلي يتوج بطلاً لـ” النخبة الآسيوية” للمرة الثانية تواليًا

محمود العوضي (جدة)

تصوير (زياد القحطاني- أسمهان فهد)

للمرة الثانية على التوالي، وبعد لقاء ماراثوني دراماتيكي مثير امتد لشوطيين إضافيين، واصل فريق الأهلي هيمنته على القارة الصفراء، وتوج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية تواليًا، بعد فوزه على فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني الشرس، بهدف وحيد؛ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الإنماء في جدة وسط حضور أكثر من 60 ألف متفرج.

ليكتب الأهلي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القارة الآسيوية، التي اكتست باللون الأخضر بعد تتويج الراقي باللقب.

سيطر الأهلي على الشوط الأول، وأهدر لاعبوه عدة فرص محققة، خاصة البرازيلي جالينو في الدقيقة 13؛ حيث انطلق داخل دفاعات ماتشيدا وسدد كرة أرضية ولكن تصدى لها الحارس الياباني ببراعة، ليحرم الراقي من الهدف الأول في اللقاء.

وفي الشوط الثاني تراجع الأهلي نسبيًا، ما أعطى فرصة للاعبي ماتشيدا للتحكم في رتم اللقاء نوعًا ما.

طرد زكريا هوساوي

أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه زكريا هوساوي في الدقيقة 68 من عمر المباراة، بعد اشتباكه بشكل قوي مع لاعب نادي ماتشيدا الذي سقط أرضًا تحت أنظار حكم اللقاء.

واستفاق النادي الياباني بشكل ملحوظ بعد طرد زكريا هوساوي، مستغلاً النقص العددي في صفوف النادي الأهلي؛ حيث تألق إدوارد ميندي أمام تسديدة قوية من مهاجم ماتشيدا ليخرجها ميندي إلى ركلة ركنية في أخطر هجمات الساموراي في اللقاء.

وواصل لاعبو ماتشيدا الضغط الكبير على دفاعات النادي الأهلي، إلا أن تألق ميندي حال دون تسجيل هدف للنادي الياباني في العشر دقائق الأخيرة من المباراة.

الشوطان الإضافيان

أحرز الأهلي هدفه الوحيد في الدقيقة 96 من عمر المباراة، عن طريق فراس البريكان؛ حيث استلم فرانك كيسيه عرضية رياض محرز داخل منطقة الجزاء، ليتابعها البريكان بتسديدة قوية داخل الشباك، معلنًا تقدم الراقي في الشوط الإضافي الأول.

وحافظ النادي الأهلي على هدف الأسبقية مع نهاية الشوط الإضافي الأول، وسط هتافات الجماهير التي لم تهدأ طيلة أوقات المباراة.

وأهدر البرازيلي جالينو فرصة هدف محقق في الدقيقة 116. وأنقذ ميريح ديميرال مرمى فريقه من هدف قاتل للنادي الياباني في الدقيقة 120؛ ليطلق بعدها حكم اللقاء بصافرة النهاية معلنًا تتويج بالبطولة.