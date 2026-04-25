الأمير فهد بن جلوي يزور قرية الرياضيين بسانيا 2026

البلاد (الرياض)
زار صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس وفد فريق السعودية المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة “سانيا 2026″، قرية الرياضيين في مدينة سانيا، يرافقه معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي.
والتقى سموه خلال الزيارة بلاعبي فريق السعودية، حيث اطمأن على جاهزيتهم وسير مشاركاتهم، ناقلًا لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بالتوفيق في المنافسات ومواصلة تمثيل الوطن بالصورة المشرفة.
وعلى صعيد المنافسات، اختتم فريق السعودية للجوجيتسو مشاركته في الدورة، حيث بلغ اللاعب أسامة صالح دور الثمانية في منافسات وزن تحت (77 كجم)، فيما وصل اللاعب محمد بن حريمل إلى مواجهة الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت (69 كجم)، في حين أنهت الإصابة مشاركة اللاعب عيسى شميساني في الوزن ذاته.
وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، حقق فريق السعودية “A” الفوز على تيمور الشرقية بنتيجة (2-0) ضمن دور المجموعات، بينما خسر فريق السعودية “B” أمام الصين بنتيجة (2-0).
وفي كرة القدم الشاطئية، تقرر تأجيل مواجهة فريق السعودية أمام المنتخب الإماراتي إلى يوم غدٍ؛ بسبب الأحوال الجوية في مدينة سانيا.
وتتواصل غدًا مشاركات فريق السعودية في الكرة الطائرة الشاطئية، حيث يلتقي فريق السعودية “A” منتخب ماكاو ضمن المجموعة الأولى، فيما يواجه فريق السعودية “B” منتخب إندونيسيا ضمن المجموعة الثالثة.
