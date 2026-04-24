يايسله: جمهورنا داعمنا الأول… والتتويج بالنخبة هدفنا

عائشة العمودي (جدة)
أكد المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله، جاهزية فريقه لمواجهة فريق ماتشيدا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم غد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، حيث أوضح يايسله أن فريقه مطالب بالحضور الذهني في جميع المباريات، مبينًا أن فريق ماتشيدا يتميز بالتنظيم والانضباط، ويلعب بأسلوب واضح دفاعيًا وهجوميًا؛ مما يتطلب التعامل معه بتركيز عالٍ، مؤكدًا تطلع فريقه لتقديم أداء يعكس طموحه في المحافظة على اللقب.
وأشار إلى أن جماهير الأهلي تمثل عامل دعم مهم للفريق، لافتًا النظر إلى أن العمل مستمر لتحضير الفريق بالشكل الأمثل، في ظل اختلاف التحديات بين المواسم، مع التركيز على تحقيق الهدف في المباراة النهائية.
وبيّن أن جميع اللاعبين في جاهزية تامة من الناحيتين الذهنية والبدنية، مؤكدًا أهمية المواجهة وحرص الجميع على تقديم أفضل المستويات.
محرز: سنقدم ما نستطيع للفوز
من جانبه، أوضح لاعب الأهلي رياض محرز أن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز في المباراة النهائية، مؤكدًا أن الطموح يتمثل في التتويج باللقب، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستويات مميزة خلال الموسم، ويأمل في استكمال مشواره بنجاح.
وأضاف أن الحضور في النهائي يمثل محطة مهمة، وأن الفريق يسعى لتقديم كل ما لديه لتحقيق البطولة، مؤكدًا جاهزيتهم الكاملة لخوض اللقاء.