نهائي نخبة آسيا.. الأهلي يواجه ماتشيدا وعينه على اللقب الثاني تواليًا

صحيفة البلاد 8 / ذو القعدة / 1447 هـ      24 أبريل 2026

البلاد (جدة)
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية، مساء غدٍ، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأهلي السعودي، ونظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة لحسم اللقب، في ظل جاهزية شبه مكتملة على مستوى العناصر، مع غياب المخاوف المؤثرة من الإصابات، مما يعزز من قوة المواجهة المنتظرة بين الطرفين.
ويترقب أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كثيفًا، دعمًا للأهلي الساعي للحفاظ على لقبه القاري الذي حققه في النسخة الماضية على ذات الملعب، في حين يتطلع فريق ماتشيدا إلى كتابة فصل تاريخي بالتتويج في أول مشاركة له بالبطولة.

ويخوض الأهلي النهائي الثاني تواليًا أمام فريق ياباني، بعدما نجح في النسخة الماضية في تجاوز كاواساكي فرونتال، مستندًا هذه المرة على الاستقرار الفني الواضح واستمرار معظم عناصر التتويج القاري.

وواصل الأهلي السعودي مشواره بثبات، إذ تجاوز الدحيل القطري في دور الـ(16)، ثم تخطى جوهور دار التعظيم الماليزي في ربع النهائي، قبل أن يحسم تأهله بالفوز على فيسيل كوبي الياباني في نصف النهائي.

وفي المقابل، يعتمد ماتشيدا على صلابة دفاعية لافتة، بعدما شق طريقه نحو النهائي دون استقبال أهداف في الأدوار الإقصائية، متفوقًا على غانغوون الكوري الجنوبي، ثم الاتحاد السعودي، وأخيرًا شباب الأهلي الإماراتي، وجميعها بنتيجة (1-0).

ويمثل بلوغ ماتشيدا النهائي إنجازًا جديدًا للكرة اليابانية، كونه سادس فريق من اليابان يصل إلى النهائي منذ اعتماد النظام الحديث للبطولة عام 2002، مع طموح لاستعادة اللقب الغائب عن الأندية اليابانية منذ تتويج أوراوا ريد دايموندز في 2022.

وكان الأهلي قد أنهى مرحلة الدوري في المركز الثاني لمنطقة الغرب برصيد (17) نقطة، محققًا خمسة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، فيما تصدر ماتشيدا ترتيب منطقة الشرق بالرصيد ذاته، ما يعكس تقاربًا كبيرًا في المستوى قبل المواجهة الحاسمة التي ستحدد بطل القارة.

