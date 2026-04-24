نهائي نخبة آسيا.. الأهلي يواجه ماتشيدا وعينه على اللقب الثاني تواليًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية، مساء غدٍ، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الأهلي السعودي، ونظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة لحسم اللقب، في ظل جاهزية شبه مكتملة على مستوى العناصر، مع غياب المخاوف المؤثرة من الإصابات، مما يعزز من قوة المواجهة المنتظرة بين الطرفين.
ويترقب أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كثيفًا، دعمًا للأهلي الساعي للحفاظ على لقبه القاري الذي حققه في النسخة الماضية على ذات الملعب، في حين يتطلع فريق ماتشيدا إلى كتابة فصل تاريخي بالتتويج في أول مشاركة له بالبطولة.