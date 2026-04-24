مصر تسجل زلزالًا بقوة 5.77 درجة على مقياس ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم، زلزالًا بقوة (5.77) درجات على مقياس ريختر، على بعد (412) كيلو مترًا شمال محافظة مرسى مطروح المصرية.

وأفاد المعهد، في بيان له، أن الزلزال وقع في تمام الساعة الخامسة صباحًا و(18) دقيقة و(56) ثانية، على خط عرض (34.91) شمالًا، وخط الطول (26.03) شرقًا، وعلى عمق (26.85) كم.

وأشار البيان إلى أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور الخفيف بالزلزال دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

