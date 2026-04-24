مدرب ماتشيدا: نحترم الأهلي.. ولكننا نسعى للتتويج باللقب القاري

عائشة العمودي (جدة)

أكد المدير الفني لفريق ماتشيدا الياباني غو كورودا، جاهزية فريقه للمواجهة النهائية في كأس نخبة آسيا أمام الأهلي ، موضحًا أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد عمل كبير من اللاعبين، وأن الفريق يتطلع لتقديم مباراة قوية.

وبيّن أن فريقه لا يتأثر بنتائج المباريات السابقة، ويعمل وفق اللوائح والأنظمة، مع التركيز الكامل على أداء الفريق داخل أرض الملعب، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين مستعدون لخوض التحدي.

شوتا فوجيو: نتطلع للعودة لليابان بالكأس

من جهته، أوضح لاعب فريق ماتشيدا شوتا فوجيو أن فريقه حضر إلى جدة بهدف الفوز، مؤكدًا امتلاكهم فرصة جيدة لتحقيق اللقب، معربًا عن تطلعه للعودة إلى اليابان متوجين بالبطولة.

وأشار إلى جاهزية الفريق لمختلف سيناريوهات المباراة، بما في ذلك ركلات الترجيح، مؤكدًا احترامه للاعبي الأهلي وخبراتهم، مع تطلعهم لتقديم مستوى مميز في النهائي.

يُذكر أن فريق الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، كما بلغ النهائي للمرة الثانية في النسخة الحالية.