محافظ جدة يزور مشروع “وجهة ألما” في أبحر الشمالية

زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم، مشروع “وجهة ألما” في أبحر الشمالية، وكان في استقبال سموه لدى وصوله، رئيس مجلس إدارة شركة الثريا العمرانية العقارية المطورة للمشروع عبدالعزيز يماني.

واستمع سموه إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع، ورؤيته المستقبلية، ودوره في دعم جودة الحياة وتعزيز جاذبية جدة كوجهة حضرية واستثمارية.

وتجول سمو محافظ جدة في المشروع مطّلعًا على المخطط العام للمشروع، الذي يمتد على مساحة 3.125.000 متر مربع، ويضم مرافق متعددة تشمل مساحات سكنية وتجارية وترفيهية، إضافة إلى واجهات بحرية وممرات حيوية تعكس مفاهيم حديثة في تصميم المدن المستدامة.

ويعد مشروع “وجهة ألما” من المشاريع التطويرية في جدة، حيث يأتي برؤية متكاملة للواجهة البحرية عبر تطوير مساحات حضرية مبتكرة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، ويتميز المشروع بتصميمه العصري، وتوزيعه إلى عدة مناطق متكاملة، إضافة إلى تطوير ممشى بحري ممتد يعزز من تجربة الزوار ويخلق بيئة تفاعلية نابضة بالحياة، ويسهم في جذب الاستثمارات النوعية، ودعم قطاعي السياحة والترفيه.