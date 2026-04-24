المحليات

محافظ جدة يزور مشروع “وجهة ألما” في أبحر الشمالية

8 / ذو القعدة / 1447 هـ      24 أبريل 2026

البلاد (جدة )

زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، اليوم، مشروع “وجهة ألما” في أبحر الشمالية، وكان في استقبال سموه لدى وصوله، رئيس مجلس إدارة شركة الثريا العمرانية العقارية المطورة للمشروع عبدالعزيز يماني.
واستمع سموه إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع، ورؤيته المستقبلية، ودوره في دعم جودة الحياة وتعزيز جاذبية جدة كوجهة حضرية واستثمارية.
وتجول سمو محافظ جدة في المشروع مطّلعًا على المخطط العام للمشروع، الذي يمتد على مساحة 3.125.000 متر مربع، ويضم مرافق متعددة تشمل مساحات سكنية وتجارية وترفيهية، إضافة إلى واجهات بحرية وممرات حيوية تعكس مفاهيم حديثة في تصميم المدن المستدامة.
ويعد مشروع “وجهة ألما” من المشاريع التطويرية في جدة، حيث يأتي برؤية متكاملة للواجهة البحرية عبر تطوير مساحات حضرية مبتكرة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، ويتميز المشروع بتصميمه العصري، وتوزيعه إلى عدة مناطق متكاملة، إضافة إلى تطوير ممشى بحري ممتد يعزز من تجربة الزوار ويخلق بيئة تفاعلية نابضة بالحياة، ويسهم في جذب الاستثمارات النوعية، ودعم قطاعي السياحة والترفيه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *