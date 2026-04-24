في روشن.. الفتح يعبر الخليج بهدف وحيد

حقق فريق الفتح فوزًا ثمينًا على ضيفه الفتح بهدف نظيف في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر دوري روشن.
ويعد هذا اللقاء الأول للمدرب الأوروجواياني غوس بويت مع الخليج، بعدما تم الإعلان عن تعيينه بالأمس بعد رحيل جورجيوس دونيس لتدريب المنتخب السعودي الأول.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة في المركز الـ 13، فيما تجمد رصيد الخليج عند 31 نقطة لكنه في المركز الـ 11 بجدول ترتيب دوري روشن بفارق الأهداف.
سعيد باعطية يسجل الهدف الأول للفتح في الدقيقة 60
