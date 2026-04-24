الرياضة

في روشن.. الفتح يعبر الخليج بهدف وحيد

صحيفة البلاد      8 / ذو القعدة / 1447 هـ      24 أبريل 2026

البلاد (جدة)

حقق فريق الفتح فوزًا ثمينًا على ضيفه الفتح بهدف نظيف في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر دوري روشن.

سجل هدف الفتح والمباراة الوحيد سعيد باعطية في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

ويعد هذا اللقاء الأول للمدرب الأوروجواياني غوس بويت مع الخليج، بعدما تم الإعلان عن تعيينه بالأمس بعد رحيل جورجيوس دونيس لتدريب المنتخب السعودي الأول.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الفتح إلى 31 نقطة في المركز الـ 13، فيما تجمد رصيد الخليج عند 31 نقطة لكنه في المركز الـ 11 بجدول ترتيب دوري روشن بفارق الأهداف.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *