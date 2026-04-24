سمو ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا

البلاد (جدة)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في محافظة جدة اليوم، فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
فيما حضر من الجانب الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع السيد رستم أوميروف، ووزير الخارجية السيد أندريه سيبيا ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أندريه هناتوف.