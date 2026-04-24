رسميًا ..مقعد ثالث للأندية السعودية في نخبة آسيا

البلاد (جدة)

عقدت لجنة كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعها الثاني بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث جدّدت التأكيد على التزام الاتحاد المستمر بتعزيز أسس كرة قدم الأندية الاحترافية في آسيا.

وأُقيم الاجتماع في جدة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة بارك جي-سونغ، حيث صادقت اللجنة على تعديلات في لوائح دخول مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي (نسخة 2025) ولوائح تراخيص الأندية (نسخة 2024)، كما وافقت على اعتماد لوائح دخول مسابقات الأندية (نسخة 2026) ولوائح تراخيص الأندية (نسخة 2026)، وذلك بهدف الارتقاء بالمعايير الاحترافية على مستوى القارة.

تشمل التعديلات على لوائح الدخول (نسخة 2025)، التي سيتم تطبيقها حصرياً على موسم 2026-2027، مراجعة توزيع المقاعد للاتحادات الوطنية بما يتماشى مع التوسعة الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة من 24 إلى 32 نادياً، بما في ذلك الحد الأقصى لعدد المقاعد المخصصة لكل اتحاد، إلى جانب استحداث مقعد جديد لوصيف دوري التحدي الآسيوي، يمنحه فرصة المشاركة في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا الثاني.

كما تم تقديم توضيحات بشأن المعايير الرياضية، ومبادئ تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي، وآلية التقديم وفق مبادئ الترشيح المعدلة.

وشهدت لوائح تراخيص الأندية (نسخة 2024) تعديلاً أيضاً، حيث تم استحداث موعد نهائي محدد لإجراءات التقديم الاستثنائي للحصول على ترخيص الأندية، وذلك نتيجة لتعديل توزيع المقاعد.

ابتداءً من موسم 2027-2028، سيتم تطبيق لوائح الدخول (نسخة 2026). ومن أبرز التحديثات إدراج متطلبات جديدة ضمن معايير أهلية الاتحادات الوطنية، وعلى رأسها التطبيق الإلزامي لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR في الدوريات المحلية للدرجة العُليا ضمن الاتحادات المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما تم تعديل الحد الأدنى لمتطلبات نظام المسابقات المحلية، بالإضافة إلى الحد الأدنى لعدد المباريات التي يجب أن يخوضها كل نادٍ في المسابقات المحلية بالنسبة للاتحادات المشاركة في دوري التحدي الآسيوي، بما يعكس الواقع الحالي لكرة القدم في القارة.

وسيكون للأندية السعودية 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة في نسختها المقبلة، على أن يكون هناك مقعدان آخران من خلال ملحق.

وفيما يتعلق بلوائح تراخيص الأندية (نسخة 2026)، فقد تم إدخال تغييرات بعد مشاورات ومراجعات موسعة مع الاتحادات الوطنية من خلال مشروع خارطة الطريق الذي انطلق في حزيران/يونيو 2025، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا الثاني، ودوري التحدي الآسيوي اعتباراً من موسم 2027-2028، وفي دوري أبطال آسيا للسيدات اعتباراً من موسم 2028-2029.

كما سيتم رفع مستويات بعض المعايير تدريجياً خلال دورات الترخيص اللاحقة، بما يمنح الأندية وضوحاً أكبر حول المتطلبات ويسهم في تسهيل تطبيقها.

واطّلعت اللجنة على عرض شامل حول الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لموسم 2025-2026، إلى جانب التقدّم في إعداد تقرير المقارنة المرجعية لمسابقات الأندية 2025-2026، والذي من المقرر توزيعه بحلول آب/أغسطس 2026.

كما تم تقديم تحديثات حول عدد من الملفات، من بينها قواعد اللاعبين المحليين، وعمليات تدقيق الامتثال لتراخيص الأندية، ومشروع تحديث نظام إدارة تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، ومبادرات إدارة أرضيات الملاعب، بالإضافة إلى تقارير الأنشطة الخاصة بأبرز فعاليات كرة القدم الاحترافية خلال عام 2025.

وسوف تُعرض جميع القرارات لاعتمادها من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل دخولها حيز التنفيذ، على أن يتم تعميم كافة التعديلات على الاتحادات الوطنية ونشرها عبر الموقع الرسمي للاتحاد في الوقت المناسب.