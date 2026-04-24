جامعة جدة تنظّم لقاءً تعريفيًا حول تحدي معجم الذكاء الاصطناعي

نظّمت جامعة جدة، ممثّلةً بإدارة استقطاب ورعاية الموهوبين، جلسة تعريفية عن المسابقة الدولية “تحدي معجم الذكاء الاصطناعي” وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) التابع لليونسكو.

يأتي تنظيم هذا اللقاء تزامنًا مع عام الذكاء الاصطناعي، في إطار حرص الجامعة على مواكبة التحوّلات التقنية العالمية، وتعزيز المعرفة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. وتضمّن اللقاء استعراضًا شاملًا لأهداف التحدي ومساراته المتعددة، ودوره في إثراء المحتوى العلمي والمعرفي المتخصص في الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.

كما شهد اللقاء التعريف بدور المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي، وتعزيز الممارسات الأخلاقية في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أبرز مبادراته وبرامجه النوعية على المستويين المحلي والدولي.

وحظي اللقاء بحضور ومشاركة عدد من طلبة الجامعة والمهتمين، حيث أتاح لهم فرصة التعرف على آليات المشاركة في التحدي، وأهمية الإسهام في المبادرات العلمية العالمية، بما يسهم في تنمية القدرات الوطنية ودعم الابتكار.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود والمبادرات التي تنفذها جامعة جدة بهدف رفع مستوى الوعي التقني، وتمكين المواهب الوطنية، وتعزيز مشاركة المجتمع الأكاديمي في المبادرات والتحديات العالمية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي وتقنياته الحديثة.