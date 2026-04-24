برونزية سعودية في انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية

افتتح فريق السعودية رصيده في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة “سانيا 2026” بتحقيق ميدالية برونزية، فيما استهل فريق كرة القدم الشاطئية مشاركته بتغلبه على منتخب تايلاند، ضمن منافسات دور المجموعات.
وحقق لاعب فريق السعودية للجوجيتسو، عبدالملك آل مرضي، الميدالية البرونزية في منافسات وزن (62) كجم، بعد فوزه على اللاعب الفلسطيني، محمد عجاج.
وفي منافسات كرة الطائرة الشاطئية، دشنّ الأخضر مشاركته في دور المجموعات بتحقيق الفوز على فلسطين بنتيجة (2 – 0) ضمن مباريات المجموعة الأولى، فيما خسر أمام منتخب قطر بنتيجة (0 – 2) ضمن مباريات المجموعة الثانية.
وحقق فريق كرة القدم الشاطئية الفوز على تايلاند بنتيجة (8 – 4) ضمن مباريات دور المجموعات.
وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، حضر صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساء أمس الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامته اللجنة الأولمبية الصينية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية “سانيا 2026″، بحضور رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي.
ويأتي الاستقبال ضمن البرنامج الرسمي المصاحب لانطلاق الدورة، في إطار ترحيب الجانب الصيني بضيوف النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية.