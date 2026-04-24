انطلاق مهرجان البن الثالث برجال ألمع الثلاثاء المقبل

البلاد (أبها)
تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات مهرجان البن الثالث في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وذلك خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 1 مايو، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمزارعين والمهتمين بقطاع البن.
ويهدف المهرجان إلى إبراز مكانة البن في محافظة رجال ألمع، وتعزيز حضوره بوصفه أحد المنتجات الزراعية الواعدة في المنطقة، لما يمثله من قيمة اقتصادية وثقافية، إلى جانب دعم المزارعين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم ورفع جودة الإنتاج.
ويتضمن المهرجان حزمة من الفعاليات المتنوعة، تشمل أركانًا تعريفية بالبن وطرق زراعته ومعالجته، ومعارض للتسويق، إضافة إلى برامج توعوية وثقافية تسلط الضوء على الموروث الزراعي المرتبط بزراعة البن في المنطقة، بما يتيح للزوار التعرف على هذا المنتج من جوانبه المختلفة.
ويأتي تنظيم المهرجان في ظل ما تتمتع به محافظة رجال ألمع من مقومات زراعية متميزة في إنتاج البن، إلى جانب ما تشهده من اهتمام متنامٍ بهذا القطاع، عبر مبادرات وبرامج تسهم في تنميته واستدامته، وتعزز من دوره في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق مستهدفات التنمية الزراعية بالمنطقة.