انطلاق تصفيات مسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن والسنة لدول أفريقيا في داكار

البلاد (داكار)
انطلقت اليوم في العاصمة السنغالية داكار أعمال التصفيات الأولية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول قارة أفريقيا في دورتها الثانية، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بالسنغال، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، بمشاركة (100) متسابق يمثلون (53) دولة أفريقية، يتنافسون في فروع القرآن الكريم والسنة النبوية.
وشهد اليوم الأول توافد المتسابقين منذ الساعات الأولى إلى مقرات التصفيات، إذ خُصصت قاعة لتصفيات القرآن الكريم وأخرى لتصفيات السنة النبوية.
ويتنافس المشاركون في أربعة فروع للقرآن الكريم تشمل: حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات العشر المتواترة، وحفظه كاملًا مع تفسير الأجزاء العشرة الأخيرة، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ ثلاثة أجزاء (عم، وتبارك، وقد سمع)، فيما تتضمن مسابقة السنة ثلاثة فروع، تقوم على حفظ مختصر صحيح الإمام البخاري للإمام محمد ناصر الدين الألباني كاملًا أو أجزاء منه، إلى جانب ترجمة الصحابة والعناية بأبواب الكتاب.
وجاءت انطلاقة التصفيات امتدادًا للاستعدادات المبكرة التي نفذتها اللجان المنظمة، التي عملت على تجهيز القاعات وتنظيم أعمال التحكيم واستقبال المتسابقين، بما يضمن سير المنافسات بسلاسة وانضباط، في ظل مشاركة واسعة تعكس المكانة التي تحظى بها المسابقة لدى حفظة القرآن الكريم والسنة النبوية في قارة أفريقيا.
وتُعد المسابقة إحدى المبادرات الدولية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ بهدف تشجيع حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، وترسيخ القيم الإسلامية، وتحفيز روح التنافس الشريف بين أبناء المسلمين في دول القارة الأفريقية.
