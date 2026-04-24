المملكة تشارك في اللقاء السنوي السابع للمنتدى الدولي لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF)

واس (أوكلاند)
رأس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وفد الهيئة المشارك في اللقاء السنوي السابع للمنتدى الدولي لرؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF)، المنعقد في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا، بمشاركة قادة الجهات الرقابية على الغذاء، إلى جانب هيئة الدستور الغذائي (CODEX).
وأكد الجضعي خلال مشاركته في جلسة بعنوان “الثقة في أوقات عدم اليقين”، ضرورة إعادة تشكيل منهجيات بناء الثقة بما يعزز سلامة الغذاء واستدامة سلاسل الإمداد، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًا، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يعتبر أولوية إستراتيجية تتطلب تكاملًا دوليًا فعالًا، ويتحقق من خلال قرارات مبنية على الأدلة العلمية، وشفافية مستمرة في التواصل.
واستعرض عددًا من الممارسات التي تسهم في رفع دقة القرار الرقابي، والحد من المخاطر، وتعزيز استمرارية الإمدادات الغذائية، مشيرًا إلى جهود “الغذاء والدواء” في تعزيز الشفافية والتكامل؛ بما يسهم في رفع جاهزية الأنظمة، وحماية سلامة الغذاء عبر سلاسل إمداد أكثر موثوقية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن التحول من الاستجابة التفاعلية إلى العمل الاستباقي يعزز الجاهزية ويحد من المخاطر، مستشهدًا بتجربة المملكة في التعامل بكفاءة مع التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وسلامة الأغذية، مؤكدًا أن الثقة تُقاس بالأثر والنتائج الملموسة.
وتضمّن جدول أعمال المنتدى جلسات وأنشطة تهدف إلى تبادل الأفكار ومناقشة الموضوعات الإستراتيجية المرتبطة بسلامة ومعايير الأغذية، والمخاطر المتعلقة بها، وسبل تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية، إضافةً إلى مكافحة المعلومات المضللة في مجال الأغذية وآليات التعامل معها، وغيرها من المسائل ذات الصلة.
يُذكر أن المنتدى يُعد من المبادرات الدولية الهادفة إلى توحيد الجهود العالمية لتعزيز سلامة وجودة الغذاء، وللمملكة دور محوري في تأسيسه، حيث تُعد الهيئة العامة للغذاء والدواء من الجهات المؤسسة، وتتولى أمانته، كما استضافت الرياض أول اجتماعاته في عام 2020، في خطوة تعكس دورها الريادي في هذا المجال.