الكويت تعيد فتح الأجواء واستئناف الرحلات الجوية تدريجيًا

واس (الكويت)
أعادت الكويت فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي واستئناف الرحلات تدريجيًا، اعتبارًا من اليوم، وذلك بعد توقف حركة الطيران “مؤقتًا واحترازيًا” منذ الـ 28 من فبراير الماضي جراء الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت الشيخ المهندس حمود مبارك حمود الصباح، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للمرافق والأجهزة التشغيلية التي تضررت جراء الاعتداء الإيراني الآثم والفصائل التابعة له، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لاستعادة العمليات.
وأفاد أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات الدولية لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن، وضمن خطة مرحلية لاستئناف الحركة الجوية تدريجيًا.
وأعرب الصباح عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على تعاونها ودعمها في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها خلال الفترة الماضية، مثمنًا في الوقت ذاته دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة، مقدرًا دعم القيادة السياسية الذي أسهم في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع إعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية.