الدفاع الكويتية تعلن تعرض البلاد لهجوم بمسيرتين قادمتين من العراق

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم، عن تعرّض موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية للبلاد بواسطة طائرتين مسيرتين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية-:” إنه تم صباح اليوم استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت، بواسطة طائرتين درون مفخختين، موجهتين بسلك الألياف الضوئية، قادمتين من العراق، مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية”.
وأضاف: “أن الجهات المختصة باشرت فورًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث”.
