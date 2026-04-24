الحزم يصعق الرياض بهدف قاتل في روشن
صحيفة البلاد      8 / ذو القعدة / 1447 هـ      24 أبريل 2026

البلاد (جدة)

اقتنص فريق الحزم فوزا قاتلا أمام نظيره الرياض بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما في الرس مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

بتلك النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 37 نقطة بالمركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 26 نقطة بالمركز السادس عشر.

جاء هدف فريق الرياض في الدقيقة 41، عن طريق اللاعب توزي الذي سجل ركلة جزاء بنجاح في مرمى الحزم.

وتمكن فريق الحزم من إدراك التعادل في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب لورينتز روزييه.

وفي الوقت القاتل، سجل اللاعب يوسف المزيريب هدف الفوز لفريق الحزم من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 90+6.

 

 

 

 

