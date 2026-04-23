وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة

البلاد (المدينة المنورة)

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية إندونيسيا عبر مطار سوكارنو هاتا الدولي بمدينة جاكرتا أمس، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. تهدف مبادرة”طريق مكة” إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة، حيث يتم استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرات الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة. ثم يتم الانتقال مباشرة إلى الحافلات لتوصيلهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، حيث تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

تُنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc). ومن الجدير بالذكر أن المبادرة شهدت منذ إطلاقها عام (1438 هـ / 2017 م) خدمة (1,254,994) حاجًا.