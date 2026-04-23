وصفه بانتهاك لوقف النار.. عراقجي: حصار واشنطن لموانئ طهران عمل حربي

البلاد (طهران)

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي انتقاداته للإجراءات الأمريكية، معتبراً أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يشكل عملاً حربياً وانتهاكاً لوقف إطلاق النار، في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال عراقجي في منشور عبر منصة «إكس»: إن قيود الملاحة البحرية المفروضة على إيران، تتعارض مع التفاهمات القائمة، واصفاً إياها بأنها إجراءات ذات طابع عسكري، في وقت تتزايد فيه الخلافات حول تنفيذ الهدنة بين الطرفين.

وأضاف أن استهداف السفن التجارية، واحتجاز طواقمها يمثل تصعيداً إضافياً، مؤكداً في المقابل أن إيران قادرة على التعامل مع القيود القائمة والدفاع عن مصالحها الوطنية.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الأميركية اعتراض ناقلة «إم تي تيفاني» ضمن نطاق عملياتها في المحيطين الهندي والهادئ، ضمن إجراءات تقول واشنطن إنها تهدف إلى تعطيل سلاسل الإمداد غير القانونية المرتبطة بإيران. وتؤكد الولايات المتحدة استمرارها في فرض القيود البحرية، في إطار سياسة ضغط تهدف إلى الحد من الأنشطة التي تصفها بأنها تهدد الاستقرار الإقليمي. يأتي هذا التوتر في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين حالة من الجمود، بعد جولة مفاوضات عقدت مؤخراً في إسلام آباد دون تحقيق تقدم ملموس، بسبب تباين المواقف حول الملفات النووية والاقتصادية. ويعكس هذا التطور استمرار الفجوة بين الطرفين، في ظل تبادل الاتهامات وتباين التفسيرات بشأن التزامات وقف إطلاق النار، ما يزيد من صعوبة استئناف المسار الدبلوماسي في المدى القريب.