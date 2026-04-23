وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية

البلاد (جدة)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بجدة، وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو.

وجرى خلال اللقاء استعراض الشراكة السعودية الإيطالية، وسبل مواصلة تطويرها في المجالين العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود المشتركة؛ بما يُعزز أمنها واستقرارها.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في روما اللواء المهندس الركن عبدالهادي بن حاسن العمري.

فيما حضره من الجانب الإيطالي سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة كارلو بالدوتشي، والمستشار الدبلوماسي لوزير الدفاع ميكيلي كواروني، ومستشار الصناعات الدفاعية لوزير الدفاع الدكتور ستيفانو ميورتي، والملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإيطالية لدى المملكة العقيد أندريا أمادوري، وعدد من المسؤولين.