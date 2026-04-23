“هيئة الترفيه” تنظم ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية

نظّمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) أمس، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية، ورشة عمل متخصصة جمعت عددًا من المستثمرين ورواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف استعراض أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه، وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم وتمكين المستثمرين.
وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من المهتمين بالاستثمار في قطاع الترفيه، حيث تم تقديم عرض شامل حول بيئة الاستثمار في القطاع، وما تشهده من نمو متسارع مدعوم بحزمة من المبادرات والممكنات التي تسهم في تسهيل دخول المستثمرين، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، ورفع كفاءة رحلة المستثمر.
وناقشت الورشة دور القطاع الخاص شريكًا رئيسًا في تطوير القطاع، من خلال فتح آفاق جديدة للشراكات، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتحفيز الابتكار في تقديم التجارب الترفيهية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي ستُنَفَّذ لاحقًا في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء قطاع ترفيهي مستدام عالي القيمة ومؤثر اقتصاديًا، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، ويرفع من جودة الحياة.
