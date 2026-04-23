نمو متسارع في أعداد الممارسين الصحيين السعوديين

شهد القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية منذ إطلاق برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، نموًا متسارعًا في تأهيل وتوطين الكوادر الصحية الوطنية، بما يعكس تطورًا نوعيًا في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، وفي هذا السياق، كشف المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية التابع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن تسجيل قفزة ملحوظة في أعداد الممارسين الصحيين السعوديين حتى عام 2026، حيث تجاوز عدد الممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة (800,000) ممارس صحي، من بينهم أكثر من (460,000) ممارس سعودي في مختلف التخصصات.
وأوضح المركز أن نسبة الأطباء السعوديين ارتفعت من (31%) في عام 2018 إلى (40%) في عام 2026، مع نمو في أعداد الأطباء السعوديين المصنفين بلغ (295%) منذ عام 2015، مما يعكس تصاعد كفاءة الكوادر الوطنية، لا سيما في التخصصات الدقيقة، كما سجلت مهن طب الأسنان نموًا لافتًا، إذ تجاوز عدد الممارسين السعوديين (32,000) بمعدل نمو بلغ (357%) منذ عام 2015، فيما ارتفع معدل أطباء الأسنان إلى (107.6) أطباء لكل (100,000) نسمة، متجاوزًا متوسط دول مجموعة العشرين البالغ (77.4)، مما يضع المملكة في مصاف الدول العالمية الرائدة في أعداد الكوادر المؤهلة في هذا المجال لدخول مرحلة التدريب التخصصي على أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات، وذلك في ضوء انخفاض تدريجي في عدد خريجي أطباء الأسنان العموميين من مقاعد التعليم الجامعي بمعدل 44% بين عامي 2018 و 2025؛ مما يسهم في توازن العرض والطلب.
وفي مهن التمريض والقبالة، تجاوز عدد الممارسين (290,000) ممارس، منهم (110,000) سعودي، مع ارتفاع نسبة السعوديين من (30%) في 2018 إلى (38%) في 2026، ما يعكس تطور برامج التأهيل واستدامة الإمداد بالكفاءات الوطنية، فضلًا عن ارتفاع نسبة الصيادلة السعوديين من (32%) في 2018 إلى (52%) في 2026، ليتجاوز عددهم (25,000) صيدلي في قطاعات الرعاية الصحية والصناعة الدوائية، مما يعكس نجاح سياسات التوطين في المهن التخصصية.
وسجلت مهن العلوم الطبية أعلى نسب زيادة الممارسين الصحيين السعوديين، إذ بلغت نسبة السعوديين (87%) من إجمالي (247,000) ممارس، مع نمو في أعداد السعوديين بلغ (179%) منذ عام 2015، مدفوعًا بالتخصصات المشمولة في تلك المهن الداعمة لأنشطة التشخيص والعلاج المتعددة.
وتواكبًا مع هذا النمو، وصلت مقاعد القبول في برامج البورد السعودي في الاختصاصات الصحية إلى (10,916) مقعدًا تدريبيًا في عام 2025، بنمو (202%) مقارنة بعام 2018، فيما بلغ عدد المتدربين حاليًا (25,876) عبر (195) برنامجًا تدريبيًا، في تأكيد على توسع منظومة التدريب الصحي المتخصص، ومكانة المملكة كمركز جاذب للكفاءات الصحية.
ونجحت هذه الجهود مُجتمعة في دعم مستهدفات توطين القطاع الصحي، لا سيما في القطاع الخاص، حيث ارتفعت نسب التوطين إلى (35%) في عام 2024، و(45%) في 2025، ليصل الأمر في 2026 إلى (55%)، مما انعكس على انخفاض أعداد الباحثين عن عمل بحسب بيانات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية عن شهر فبراير 2026، إذ سجلت 1009 باحثين عن عمل في طب الأسنان من أصل 15,279 مسجلًا في المملكة كطبيب أسنان عام سعودي، فيما تصدرت اختصاصات طب الأسنان نسب النمو في أعداد المقاعد إذ بلغت زيادة مقدارها 517% منذ عام 2018.، وساهم ذلك النمو في إنفاذ قرارات توطين سوق العمل.
وتسهم الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة بدور محوري في تأهيل الكوادر الصحية، فقد دربت أكثر (40,000) متدرب عبر برامج منتهية بالتوظيف في أكثر من (37) مدينة، وبشراكة مع أكثر من (350) جهة توظيف، من بينهم (14,400) في برنامج فني رعاية المرضى و (6,918) في برنامج مساعد طبيب الأسنان.
ووفقًا للمركز، تعكس هذه المؤشرات مسارًا تنمويًا متسارعًا في القطاع الصحي، يعزز من مكانة المملكة في بناء نموذج متكامل للقوى العاملة الصحية، قائم على الكفاءة والاستدامة.
يُذكر أن المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية، يُعنى برصد وتحليل بيانات القوى العاملة الصحية، والمشاركة في تطوير السياسات والإستراتيجيات التي تضمن التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في دعم استدامة القطاع الصحي.
