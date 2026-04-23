نادي سباقات الخيل يستعرض الفرص الواعدة في منتدى الاستثمار الرياضي 2026

محمد الجليحي (الرياض)

اختتم نادي سباقات الخيل مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي الذي انطلقت فعاليته في الرياض يوم الاثنين الماضي، واختتمت أمس الأربعاء، وجاءت مشاركة النادي ضمن إستراتيجيته، التي تهدف لاستقطاب الاستثمارات لرياضة سباقات الخيل للسرعة وتعزيز الشراكات النوعية.

كما تأتي المشاركة في فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي؛ تماشيًا مع برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحويل القطاع الرياضي إلى مورد اقتصادي مستدام.

وشهدت مشاركة النادي في منتدى الاستثمار الرياضي استعراضًا للتوجّهات الإستراتيجية المرتبطة بتنويع مصادر الدخل وتعظيم الأثر الاقتصادي لسباقات الخيل.

كما استعرض نادي سباقات الخيل آليات وضوابط تعزيز منظومة الحوكمة، وتطوير مؤشرات الأداء؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات التي يقودها نادي سباقات الخيل؛ لدعم جهود التحوّل المؤسسي، وتفعيلها نحو الاستثمار الرياضي؛ سعيًا لتعزيز تجربة المستثمرين والمستفيدين.

وشهد جناح النادي في منتدى الاستثمار الرياضي إقبالًا كثيفًا من قبل صُنّاع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين، الذين أبدوا إعجابهم واهتمامهم بما قدّمه فريق العمل من عروض متكاملة حول البيئة الاستثمارية الجاذبة في قطاع سباقات الخيل، كما وثّقت العروض التي قدمها فريق العمل التطوّر النوعي في قطاع سباقات الخيل ومعدّلات الإنجاز في تطوير البنية التحتية للميادين، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وفي السياق ذاته، استعرض فريق العمل في جناح نادي سباقات الخيل الفرص الاستثمارية المرتبطة بأنشطة تشغيل وتطوير ميادين السباقات والمرافق التابعة لها في كافة مناطق المملكة، وتضمنت الأنشطة شراكات لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير مرافق خدمية وترفيهية متكاملة، علاوة على نشاط تشغيل المرافق الرياضية ومرافق الضيافة.

ويسعى نادي سباقات الخيل؛ لتحويل الميادين إلى وجهات سياحية ورياضية تستقبل الزوّار على مدار العام، سعيًا لتعظيم العوائد الاقتصادية وتعزيز كفاءة أصول النادي.

استثمار مستدام

وخلال كلمته في الجلسة الحوارية التي كانت تحت عنوان “الرياضة منصّة للاستثمار” أكّد صاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان بن محمد آل سعود؛ الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل على أهمية منتدى الاستثمار الرياضي، قائلًا :” تأتي مشاركتنا في منتدى الاستثمار الرياضي؛ للتأكيد على مكانة النادي كوجهة استثمارية رائدة”.

وأوضح صاحب السمو خلال كلمته أن النادي يهدف إلى الإسهام في استدامة نمو رياضة سباقات الخيل، وتطويرها لتكون صناعة متكاملة تتضمن الميادين والمرافق كأصول استثمارية تدر عوائد مجزية، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص.

وتعكس مشاركة نادي سباقات الخيل في منتدى الاستثمار الرياضي التزام النادي بتفعيل وتعزيز أدوات الاستثمار الرياضي الحديثة، ودعمًا للتوجه نحو فتح آفاق مبتكرة أمام المستثمرين، بما يُحقّق نقلة نوعية، تعزز حضور سباقات الخيل السعودية على الساحات الدولية.