نائب وزير الخارجية يحضر حفل تكريم منسوبي الوزارة المتقاعدين

7 / ذو القعدة / 1447 هـ      23 أبريل 2026

 

البلاد (الرياض)
نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، حضر نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، حفل تكريم منسوبي الوزارة المتقاعدين، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي بن أحمد المنصوري، وعدد من أصحاب السمو ومسؤولي الوزارة.
وألقى نائب وزير الخارجية كلمةً في هذه المناسبة، قدم فيها الشكر والتقدير لمنسوبي الوزارة المتقاعدين على ما بذلوه من تفانٍ طوال مسيرتهم العملية في الداخل والخارج، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- والوطن والمواطن، وبما يسهم في تعزيز عمل الأسرة الدبلوماسية السعودية نحو المزيد من التقدم والتطور.
يأتي حفل التكريم لمنسوبي الوزارة المتقاعدين نظيرًا للجهود الطيبة التي بذلوها في تعزيز منظومة العمل الدبلوماسي، وحرصهم الدؤوب على التميز في مختلف مجالات العمل الدبلوماسي بالداخل والخارج.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

