نائب أمير مكة يطلع على جهود قطاع الأعمال

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على الأعمال والجهود التي يبذلها قطاع الأعمال في العاصمة المقدسة لدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتواكب مع المكانة الخاصة التي تحظى بها مكة المكرمة واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، والارتقاء بجودتها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة عبدالله صالح كامل، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا ضرورة العمل المستمر والتكاملي لتهيئة الأرض الخصبة لتكون مدينة مكة المكرمة منارةً يشار إليها بالبنان تحقيقًا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-

كما تسلّم سموه تقرير (نبض الأعمال في العاصمة المقدسة)، الذي يقدم تحليلًا عن الحراك الاقتصادي ومقومات بيئة الأعمال في مكة المكرمة.