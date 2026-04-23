منتدى الاستثمار الرياضي يختتم أعماله بالرياض



عبدالله الزهراني (الرياض)

اختتمت العاصمة الرياض الأربعاء أعمال منتدى الاستثمار الرياضي، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام متتالية شهدت حضورًا واسعًا من المستثمرين والمهتمين بالقطاع الرياضي من داخل المملكة وخارجها، وعكس المنتدى في نسخته لهذا العام حجم الاهتمام المتزايد بالرياضة كأحد أبرز القطاعات الواعدة في المملكة، مؤكداً مكانة الرياض كوجهة جاذبة للاستثمار عبر استعراض الفرص المتاحة وتسليط الضوء على التسهيلات والدعم الذي تقدمه الجهات المعنية للمستثمرين بما يسهم في تمكينهم وتحقيق تطلعاتهم.



وقد انطلقت الجلسات الحوارية في اليوم الأول بجلسة حوارية حملت عنوان “الرياضات كمنصات استثمارية للنمو”، شارك فيها الأمير سلطان بن فهد بن سلمان ، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن ناصر، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان، والأمير سلمان بن عبدالله بن سلمان، فيما أدار الحوار الأستاذ محمد الطميحي، وتناولت الجلسة محاور ركزت على دور الرياضة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.



وفي اليوم الثاني الثلاثاء، انتقل المنتدى إلى المسار العملي عبر انطلاق ورش العمل التي بدأت بورشة حول استراتيجية الدخول والتشغيل في القطاع الرياضي السعودي، والتي ناقشت آليات دخول المستثمرين للسوق وأبرز التحديات والفرص المتاحة، واستعراض أفضل الممارسات التشغيلية لضمان استدامة المشاريع الرياضية، كما صاحب المنتدى معرض متخصص أتاح للزوار والمستثمرين الاطلاع على أبرز المشاريع وبناء الشراكات الاستراتيجية.



واختتم المنتدى أعماله اليوم الأربعاء بتركيز لافت على رياضة المرأة، حيث انطلقت الجلسات الحوارية لمناقشة سبل الاستثمار في هذا المجال وتمكين القيادات النسائية في قطاع الرياضة والنشاط البدني، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز صحة المرأة وجودة حياتها. كما شهد اليوم الختامي ورشتي عمل، تناولت الأولى تحليل مستوى النشاط البدني الخامل لدى المرأة السعودية بين الماضي والحاضر، بينما استعرضت الثانية ابتكارات الميكانيكا الحيوية ودورها في تعزيز جودة حياة المرأة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليختتم المنتدى فعالياته بعد ثلاثة أيام حافلة بالنقاشات التي تعزز من مستقبل الاستثمار الرياضي في المملكة.

