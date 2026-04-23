مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بـ 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ ممثلًا بمساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز- عبر الاتصال المرئي- اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للنازحين واللاجئين والمجتمع المستضيف في جمهورية النيجر.

وسيجري بموجب الاتفاقية إيجاد فرص عمل مستدامة، وتحسين سبل العيش للنازحين واللاجئين، من خلال تمكين فئة الشباب والنساء، خاصة معيلات الأسر، في المناطق المستهدفة عبر تقديم 9 دورات تدريبية متخصصة في (ميكانيكا السيارات والدراجات، والكهرباء، والطاقة الشمسية، والنجارة، والسباكة، والخياطة، والنسيج، والحلاقة والتجميل)، فضلًا عن إنشاء 7 مزارع مجهزة بآبار ارتوازية صالحة للزراعة، والاستخدام البشري في إقليمي تيلابيري ومرادي، حيث يقدر عدد المستفيدين الإجمالي من المشروع 1,028 فردًا.

ووزّع مركز الملك سلمان 746 سلة غذائية على الفئات المحتاجة في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفادت منها 746 أسرة، ضمن المساعدات السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق. كما وزّع 2.000 كرتون تمر في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 10.392 فردًا، ضمن مشروع مبادرة “مدد” بالسودان 2026م.

وكذلك وزّع مركز الملك سلمان 4,260 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في مديريات ميفعة وحبان ورضوم وجردان بمحافظة شبوة، استفاد منها 29,820 فردًا، ضمن المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

يأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعوب الشقيقة، والتخفيف من معاناتها.